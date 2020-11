«Fifty Shades of Grey  Befreite Lust » oder «Solo: A Star Wars Story»?

Quotennews

Die beiden Free-TV-Premieren kämpften am Sonntagabend um die besseren Quoten. Bei dieser Entscheidung hatte «Das ist das Ende» bei RTLZWEI nicht viel mitzureden.



Bei RTL ging das Erotikdrama «Fifty Shades of Grey – Befreite Lust» ► am Sonntagabend in die Free-TV-Premiere. 2,33 Millionen Zuschauer schalteten ein, verbuchten jedoch nur einen akzeptablen Marktanteil von 6,8 Prozent. Mit einer guten Sehbeteiligung von 9,4 Prozent waren die 1,32 Millionen Umworbenen besser vertreten. Ab 22.20 Uhr sank die Reichweite der Dokuauf 1,19 Millionen Fernsehende und 0,58 Millionen Jüngere. Mehr als akzeptable Quote von 6,0 sowie 10,0 Prozent waren hier nicht mehr möglich.Auch bei ProSieben wurde der Science-Fiction-Filmerstmal im deutschen Fernsehen gezeigt. Mit 2,30 Millionen Filmfans standen hier für den Sender ausgezeichnete 5,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Auch die 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten ein gutes Ergebnis von 10,5 Prozent.begeistere im Anschluss noch 0,54 Millionen Zuschauer und 0,28 Millionen Werberelevante. Es kamen weiterhin gute Quote von 5,4 und 9,4 Prozent zustande.RTLZWEI schnitt mit der Komödieam schlechtesten ab. Ein Publikum von 0,63 Millionen Fernsehenden generierte maue 1,8 Prozent Marktanteil. Mit 3,9 Prozent standen auch die 0,42 Millionen Jüngern nicht viel besser da. Ebenso schwache Werte gab es ab 22.05 Uhr für. Bei 0,34 Millionen Zuschauern und 0,15 Millionen Jüngeren wurden niedrige 2,0 sowie 3,0 Prozent Marktanteil ermittelt.