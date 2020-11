«Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück»: Auch die Komödie im Ersten findet viele Zuschauer

Quotennews

Am Vorabend punktete bereits die von Kai Pflaume moderierte Quizshow «Wer weiß denn sowas?»



Die Romantikkomödiehatte ihre Premiere am Freitagabend im Ersten. Hannas Leben steht auf dem Kopf als sie, statt in einem veganen Café einzusteigen nun auf einem Bauernhof Schweine füttern muss. Die Verfilmung basiert auf einem Roman von Angelika Schwarzhuber. Das Programm musste sich der Krimiserie im ZDF geschlagen geben, landete aber trotzdem bei einer Zuschauerzahl von 5,52 Millionen. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 16,9 Prozent. Auch bei den 0,80 Millionen Jüngeren kam der Film gut an und sorgte für eine starke Quote von 9,4 Prozent.Dieverfolgten weiterhin 3,64 Millionen Zuschauer, die eine gute Sehbeteiligung von 12,2 Prozent erzielten. Die 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich ebenfalls bei guten 8,3 Prozent. Eine Wiederholung vomab 22.15 Uhr hielt noch 2,04 Millionen sowie 0,34 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft vor dem Bildschirm. Es wurden jeweils annehmbare Werte von 9,0 beziehungsweise 5,0 Prozent verbucht.Am Vorabend ab 18.00 Uhr überzeugte die Quizsendung. Motsi Mabuse und Joachim Llambi unterstützen Bernhard Hoëcker und Elton beim Raten. Das Format lief stärker als an den restlichen Tagen dieser Woche, mit dem Werten vom vergangenen Freitag konnte es jedoch nicht ganz mithalten. 3,92 Millionen Ratefans schalteten ein und bescherten dem Sender so eine starke Quote von 18,0 Prozent. Ein hoher Marktanteil von 10,6 Prozent war auch bei den 0,52 Millionen Jüngeren möglich.