Netflix paktiert mit SF Studios für Skandinavien

International

Somit sollen ab 2021 alle national und international produzierte Filme nach ihrem Kinostart auch auf Netflix verfügbar sein.

Der große Streamingservice Netflix hat nun einen Vertriebsdeal mit den skandinavischen SF Studios geschlossen, welcher ab 2021 gelten soll. Mit diesem Vertrag sollen die lokalen Filminhalte in Skandinavien gestärkt werden, sodass ihre lokalen und internationalen Filme auch auf Netflix veröffentlicht werden, nachdem sie ihren Kinostart und Lancierung im Video Entertainment hatten.„Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Netflix auch auf den Vertrieb unserer nordischen und internationalen Filme ausweiten zu können“, erklärt Fredrik Warstedt, EVP für Akquisition und Lizenzierung bei SF Studios. „Beide Parteien haben die gleiche Ansicht über das Potenzial des nordischen Films durch unsere frühere Zusammenarbeit bei den Produktionen von «Red Dot» und «Snabba Cash».“Neben der erfolgreicher Zusammenarbeit von Netflix und SF Studios für die beiden Filme, ist der Deal nun ein wichtiger Schritt für den Streaming-Gigant, um ihr Lizenzierungs- und Vertriebsgeschäft in Skandinavien auszuweiten und gleichzeitig den Verbrauchern dort ein starkes Angebot an nordischen und internationalen Filmen anzubieten.