«Vikings» erobern Platz zwei, «Das Haus des Geldes» noch immer beliebt

VOD-Charts

Trotzdem erhascht «The Crown» die Krone diese Woche, «The Blacklist» überzeugt mit seiner neuen Staffel und «Bauer sucht Frau» scheint interessanter zu sein als «Grey’s Anatomy».

Dieses Mal ist der erste Platz der VOD-Charts eindeutig, während wir drei letzte Plätze in den Top 10 besitzen. Im Mittelfeld und knapp das Podium verpasst, sitzt wie schon seit langem das immernoch beliebte(«Money Heist») mit 3,00 Millionen Bruttoreichweite. Mit größerem Abstand folgt ihm die bereits abgeschlossene und „bingewatchige“ Sitcommit 2,17 Millionen Reichweite, dicht gefolgt vom Dauerbrennermit 2,14 Millionen. Seit dem 26. Oktober läuft auch wieder das deutsche Bauern-Datingmit der Moderatorin Inka Bause und erwirtschaftete ganze 2,13 Millionen Brutto-Reichweite in dieser Woche.Die preisgekrönte Drama-Serieteilt sich dabei den siebten bis zehnten Platz mit, dem Star-Wars Outer Rim Abenteuer mit Baby-Yoda und der erfolgreichen ABC Ärzte-Serie, die alle drei mit 1,75 Brutto-Reichweite zu Buche schlagen.Eindeutiger Sieger in dieser Woche istmit satten 5,22 Millionen Reichweite. Das Historiendrama über die britische Krone hat bereits mit drei Staffeln für ordentlich Klickzahlen gesorgt, kann aber mit dem Start der vierten Staffel seit dem 15. November auf Netflix heute den Pokal mit nach Hause nehmen.Die brutalenhaben trotzdem starke 3,84 Millionen Brutto-Reichweite geplündert, welche mit einem heftigen Cliffhanger mit Björn Eisenseite in Staffel sechs die Zuschauer in Atem hält und gleichzeitig ein Dauergast in den Charts ist und diese Woche auf Platz zwei sich setzen darf.schafft es mit seinen 3,02 Millionen Reichweite gerade so auf das Podium, dessen achte Staffel am 19. November veröffentlicht worden ist. Wahrscheinlich haben die Serienfans des Action-Thriller-Dramas die vorherige Zeit genutzt, um die Staffeln zu wiederholen, um bereit für den Start der neuen Staffel zu sein.