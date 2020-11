Medienfreunde: Lara Mandoki

Interview

Die Schauspielerin dreht aktuell für ZDFneo die Serie «Die Macht der Kränkung».

«Die Sterne von Èger» ein ungarischer Klassiker und die Buchverfilmung haben wir als Kinder öfter gesehen, und die Bilder habe ich immer noch im Kopf.«Es war einmal...»«Night on Earth» von Jim Jarmusch es gibt Menschen die finden den Film langweilig oder anstrengend wegen der vielen Sprachen, ich finde ihn einfach nur großartig.«Game of Thrones» ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt… 😉 Nicht leiden ist auch übertrieben, aber Fantasy ist einfach nicht so richtig meins.- «Top of the Pops»- «Doctor Schiwago»- «Kir Royal»- Franz Kafka- «The Company»- «The Morning Show»die «Mini Playbackshow» als Britney Spears ;)Journalist im Politik Ressort! Ein unfassbar spannender Beruf, aber ein unglaublich umfangreicher Job in dem man eigentlich nie ausschalten kann und immer am Ball sein muss.Sarah Wagenknecht und Elon Musk würde ich gerne zusammenpacken, weil jemand, der visionär über den Weg des Kapitals hands on die Welt verbessern will auf jemanden trifft, der ideologisch über den Weg der politischen Einflussnahme die Welt verbessern will. Wäre doch interessant herauszufinden, wie viel diese beiden Charaktere am Ende gemein haben. Ausgehend von unserer aktuellen Corona Situation würden die beiden Wein trinken bei Frau Wagenknecht zu Hause.best 10 monologues from...lese ich oder koche leidenschaftlich und hoffentlich bald wieder für sehr viele Freunde.Momentan drehe ich die erste Staffel für die neue ZDFneo-Serie «Die Macht der Kränkung» von Umut Dag und den ARD Thriller «Steirertod» von Wolfgang Murnberger. Und bald wird der Erzgebirgskrimi 3 und 4 mit mir als Kommissarin Szabo am Samstagabend um 20:15 im ZDF ausgestrahlt.