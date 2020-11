Blockbuster-Battle: Gewinnt «Solo» den Drei-Kampf?

Film-Check

In dieser Woche steht unter anderem die Free-TV-Premiere von «Solo: A Star Wars Story» an.

Oscar-Preisträger Ron Howard erzählt im gewohnt actiongeladenen Spin-Off der «Star Wars»-Saga die Geschichte des jungen Han Solo: Nach seinem Verrat an der imperialen Armee schließen sich Han und sein neuer Freund - der Wookie Chewbacca - einige Jahre vor den Ereignissen von "Episode IV" einer Schmugglerbande an. Auf der Jagd nach dem wertvollen Treibstoff Coaxium führt Hans Kindheitsfreundin Qi'ra die Gruppe zu Lando Calrissian, dem Besitzer des legendären Millenium Falcon.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDB User Rating: 7In Hollywood lädt ein Schauspieler zu einer Party ein, an der dutzende Prominente teilnehmen. Doch während die Stars feiern, bricht die Apokalypse aus. Eine Gruppe verbarrikadiert sich im Haus und muss mit jeder Menge Herausforderungen fertig werden. Sie versucht, möglichst ohne größeren Schaden aus der Sache herauszukommen, muss aber vorher Hindernisse wie drohende Dehydrierung, Hunger, Heimsuchungen von Dämonen, Kannibalismus und unheimliche Mutationen überstehen.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDB User Rating: 7Kate versucht, in London über die Runden zu kommen. Dafür arbeitet sie auch als Elfe in einem Weihnachtsshop. Eines Tages begegnet sie Tom und alles scheint perfekt zu sein. Nun müssen sie prüfen, ob sie auch im vorweihnachtlichen Stress bestehen.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDB User Rating: 7