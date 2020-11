HBO fordert «Leaving Neverland»-Klage abzuweisen

US-Fernsehen

Vor knapp einem Jahr hat der Nachlass von Michael Jackson sich gegen den Sender gestellt.

Der Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) drängte am Donnerstag ein Berufungsgericht, eine Klage des Michael-Jackson-Nachlasses wegen des Dokumentarfilmsabzuweisen. Der Nachlass verklagte HBO auf 100 Millionen US-Dollar und argumentierte, dass der Sender ein 27-jähriges Versprechen gebrochen habe, den verstorbenen Popstar nicht mit der Beschuldigung des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Verbindung zu bringen.Der Nachlass hat auch argumentiert, dass die Personen in der Dokumentation - Wade Robson und James Safechuck - einen finanziellen Anreiz hatten, ihre Anschuldigungen zu erfinden. Jackson starb 2009, und deshalb kann HBO nicht wegen Verleumdung verklagt werden. Stattdessen beruft sich der Nachlass auf eine Nicht-Verleumdungsklausel aus einem Vertrag über einen Konzertfilm aus Jacksons "Dangerous"-Tournee aus dem Jahr 1992.Im September 2019 stellte sich Richter George Wu auf die Seite des Jackson-Nachlasses und gab einem Antrag statt, den Fall vor ein Schiedsgericht zu bringen. HBO legte gegen das Urteil Berufung ein und behauptete, dass der «Leaving Neverland»-Streit nichts mit dem Vertrag von 1992 zu tun habe.