Cris Abrego wird neuer Banijay-Amerika-Chef

Köpfe

Der Manager kommt von der Tochterfirma Endemol Shine North America.

Veränderungen in den Vereinigten Staaten von Amerika: Der Manager Cris Abgrego wird künftig die Geschäfte von Banijay in Nordamerika und Lateinamerika leiten, bislang ist er der CEO von Endemol Shine North America. Abrego wird nun den Titel „Chairman of the Americas“ und CEO von Endemol Shine Holdings tragen.Er berichtet direkt an den Chef von Banijay, Marco Bassetti, der nach der kürzlichen Übernahme der Endemol Shine Group durch Manijay, in einem 2,2-Milliarden-Dollar-Deal im Sommer 2019 zum Chef ernannt wurde. Als Teil der Ankündigung wird Abrego die Aufsicht über Endemol Shine North America, Bunim/Murray Productions, Authentic Entertainment, Truly Original, 51 Minds Entertainment, Stephen David Entertainment und YellowBird US übernehmen."Cris ist seit langem ein bedeutendes Aushängeschild im US-amerikanischen Content-Ökosystem", sagte Bassetti in einer Erklärung. "Respektiert, kreativ triumphierend und eine treibende Kraft für positive Veränderungen, hat er alle Qualitäten, um eines unserer größten Gebiete strategisch und effektiv zu führen.“