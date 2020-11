«Stranger Things»-Produzent erweitert Netflix-Deal

US-Fernsehen

Shawn Levy wird für Netflix künftig auch Filme produzieren.

Netflix hat den-Produzenten Shawn Levy und seiner Firma 21 Laps Entertainment einen neuen Vertrag angeboten, den beide Seiten auch unterzeichneten. Dieser sieht vor, dass Levy künftig auch Filme für Netflix herstellt. Bereits vor drei Jahren unterschrieb Levy einen TV-Deal, nachdem die Serie «Stranger Things» ein Hit wurde.Das Streamingunternehmen teilte am Donnerstag mit, dass 21 Laps Entertainment zu einem sehr produktiven Produzenten geworden sei, mit mehr als einem halben Dutzend Serien in Produktion und mehr als 15 weiteren Serien und Filmen in der Entwicklung. Die aktuelle Produktpalette des Unternehmens umfasst Serien wie «Unsolved Mysteries» oder «Dash & Lily».„Mein Ehrgeiz mit 21 Runden war es, eine Firma aufzubauen, die sich mit Nachdruck dafür einsetzt, Geschichtenerzähler in einem breiten Spektrum von Genres zu fördern. Ich war hungrig darauf, andere Stimmen und Visionen zu finden und zu ermöglichen und sie mit einem möglichst breiten, globalen Publikum zu teilen“, teilte Levy mit.