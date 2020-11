«Wonder Woman 1984» debütiert zeitgleich im Kino und auf HBO Max

Kino-News

Der nachvollziehbare Schritt ist zwar schlecht für Deutschland und lässt eines der größten Blockbuster-Filme im Jahre 2020 kleiner da stehen, als er ist.

Eines der großen Blockbuster-Filme von Warner Bros.soll nun nach mehrmaliger Verschiebungen in diesem Jahr am 25. Dezember in den US-Kinos veröffentlicht werden. Nun hat das Studio bekanntgegeben, dass der Film zeitgleich am gleichen Tag auf dem Streaminganbieter HBO Max verfügbar gemacht wird, ohne weitere Kosten für Abonnenten.Dies ist schlecht für Deutschland, da HBO Max international nicht erhältlich ist. Hier wird «Wonder Woman 1984»eine Woche früher, am 16. Dezember, in den Kinos veröffentlicht. Dabei ist die zeitgleiche digitale Veröffentlichung zwar größtenteils unerwartet, da der Blockbuster eines der größten Filme des Jahres 2020 werden sollte mit über eine Milliarden US-Dollar Ticket-Einnahmen, aber bei den Umständen der anhaltenden Pandemie nachvollziehbar. Hierzulande wird «WW 1984» wohl auf einer Premium-VOD-Dienst wie Sky landen.„In diesen beispiellosen Zeiten mussten wir innovativ sein, um unsere Geschäfte voranzubringen und gleichzeitig unsere Fans weiterhin super zu bedienen“, sagte Ann Sarnoff, Vorsitzende und CEO der WarnerMedia Studios and Networks Group. „Dies ist ein erstaunlicher Film, der auf der großen Leinwand wirklich zum Leben erwacht, und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Ausstellungsgemeinschaft werden wir den Verbrauchern in den USA, wo die Kinos geöffnet sind, diese Möglichkeit bieten. Uns ist klar, dass viele Verbraucher aufgrund der Pandemie nicht mehr ins Kino zurückkehren können, deshalb wollen wir ihnen auch die Möglichkeit geben, Wonder Woman 1984 über unsere HBO Max-Plattform zu sehen.“