«Aus Haut und Knochen» feiert bei Sat.1 Emotions Premiere

Eine Woche später strahlt der Pay-TV-Sender den Spielfilm «Zerrissen – Zwischen zwei Müttern» aus.

Die Fernsehzuschauer können sich auf neue Spielfilme aus dem Hause Sat.1 freuen. Schon im Sommer teilte man mit, dass die Streifen im Herbst 2020 auf Sendung gehen. Dieses Datum konnten die Verantwortlichen bei Sat.1 nicht halten, stattdessen gibt es die Premieren Ende November, Anfang Dezember.Der Filmvon Christian Schiewe feiert am Sonntag, den 29. November, Premiere, ehe er zwei Tage später bei Sat.1 wiederholt wird. Während die Erstausstrahlung bei Sat.1 Emotions um 21.40 Uhr stattfindet, wird er als Free-TV-Premiere um 20.15 Uhr ausgestrahlt. In dem Drama spielt Lisa-Maria Koroll ein 16-jähriges Mädchen, das an Magersucht erkrankt ist. Anja Kling, Oliver Mommsen und Regine Schroeder sind in dem Werk von Burkhardt Wunderlich zu sehen.Sieben Tage später steht das gleiche Prozedere an:geht auf Sendung. Florian Gärtner führte Regie, während Regine Bielefeldt das Drehbuch beisteuerte. Alwara Höfels, Marc Ben Puch, Lilly Barshy und Liselotte Voss sind in dem Drama zu sehen. Dieses dreht sich um eine Dreijährige, die in einem Supermarkt verschwindet. Nach zwölf Jahren sieht Stefanie eine Teenagerin im Supermarkt und weiß: „Das ist meine Tochter!“.