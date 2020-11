Der Freitagabend von Kabel Eins wird wieder langweilig

TV-News

Die Fernsehstation aus Unterföhring setzt nach «Blue Bloods» auf 08/15-Ware.

Derzeit werden die deutschen Fernsehzuschauer von Kabel Eins verwöhnt. Die Münchener Fernsehstation strahlt aktuell zwei Folgen vonam Freitagabend aus. Das Format ist mit Tom Selleck, Donnie Wahlberg und Bridget Moynahan hochwertig besetzt. Derzeit setzt der Sender auf die zehnte Staffel, die im Mai in den Vereinigten Staaten von Amerika bei CBS zu Ende ging.Am Freitag, den 4. Dezember, setzen die Verantwortlichen bei Kabel Eins gleich auf drei neue Episoden. Der Fernsehsender strahlt zwischen 20.15 und 23.15 Uhr die Folgen „Der Bonzenbunker“, „Auf den zweiten Blick“ und „Familienzuwachs“ aus. Die dritte Episode ist zugleich das Finale der zehnten Runde, CBS hat allerdings eine elfte Staffel bestellt.Eine Woche später herrscht am Kabel-Eins-Freitag gähnende Langeweile, weil die Programmplanerwiederholen. Zwischen 20.15 und 00.10 Uhr werden vier Episoden wiederholt, los geht’s mit der Episode „Neu im Team“. Ab Mitternacht bekommen die Zuschauer dannserviert. Bereits am werktäglichen Nachmittag strahlt Kabel Eins «Navy CIS» aus.