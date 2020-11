Leichte Erholung für «Die Bachelorette»

Quotennews

Um «Hochzeit auf den ersten Blick» muss sich Sat.1 hingegen keinerlei Sorgen machen.



Auch die einwöchige Pause durch die Übertragung des Fußball-Testspiels schaffte es nicht wirklichin neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Leicht erholt kam das Format von Melissas Suche nach ihrem Traummann unter den verbleibenden acht Singles zurück. Der Tiefpunkt für RTL war am 4. November mit nur 1,66 Millionen Zuschauern und einem enttäuschenden Marktanteil von 5,3 Prozent erreicht. Mit soliden 10,9 Prozent kamen die 1,04 Millionen Umworbenen nicht einmal mehr über den Senderschnitt hinaus.In dieser Woche ging es leicht nach oben auf eine Reichweite von 1,79 Millionen Menschen. Somit kletterte der Marktanteil auf weiterhin maue 5,9 Prozent. Die 1,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen zumindest bei einer guten Sehbeteiligung von 13,0 Prozent.lief im Anschluss mit drei Prozentpunkten mehr und 1,61 Millionen Interessenten. Auch bei den Werberelevanten wurden bessere 14,2 Prozent eingefahren.Sat.1 kann sich mit seiner Kuppelshowhingegen nicht beschweren. In der Vorwoche war mit 1,79 Millionen Zuschauern sowie 0,80 Millionen 14- bis 49-Jährigen ein neuer Bestwert eingefahren worden. Starke 6,2 und 10,3 Prozent standen hier auf dem Papier. Auf dem Gesamtmarkt übertrumpfte der Sender dieses Ergebnis sogleich mit einem Publikum von 1,90 Millionen Menschen. Auch der Marktanteil hob sich somit auf bessere 6,8 Prozent. Ein minimaler Quotenrückgang wurde jedoch in der Zielgruppe verzeichnet. Die 0,79 Millionen Jüngeren verbuchten dennoch weiterhin hohe 9,9 Prozent.