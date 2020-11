Naya Riveras Familie erhebt Klage

Köpfe

Die Familie des ertrunkenen «Glee»-Stars verklagt den Bezirk Venture.

Am 8. Juli 2020 ertrank «Glee»-Star Naya Rivera im Piru See, jetzt hat die Familie eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen Ventura County, Kalifornien, eingereicht, wo sich der See befindet. Das Schriftstuck wurde am Dienstag im Namen von Riveras vierjährigem Sohn, Josey Hollis Dorsey, dem Gericht zugestellt, der zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit Rivera im Boot saß.Dorseys Vater, Ryan, reichte die Klage zusammen mit Riveras Nachlass und ihrem Geschäftsleiter ein. Sie verklagen Ventura County, United Water Conservation District und Parks and Recreation Management, weil sie es versäumt haben, die Besucher des Piru-Sees ausreichend vor den möglichen Gefahren zu warnen und das von Rivera gemietete Boot nicht mit der entsprechenden Sicherheitsausrüstung ausgestattet haben."Während Naya und Josey schwammen, begann das Boot weggetragen zu werden - wahrscheinlich von der Strömung und dem Wind, der an diesem Nachmittag bis zu 21 Meilen pro Stunde blies. Josey, der näher dran war, schaffte es aus eigenem Willen, wieder auf das Boot zu kommen, und stemmte sich auf das Boot, das in der Strömung und im Wind kräftig hin und her schaukelte", schreibt Rechtsanwalt Amjad Khan in der Beschwerde.