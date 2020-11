Kooperation für Nachwuchsförderung zwischen UFA Serial Drama und Divimove

Vermischtes

Somit sollen die Stars der UFA-Produktionen langfristig auf den Social-Media Plattformen etabliert werden als eigene Personality Brands.

UFA Serial Drama und Divimove, die ehemalige digitale UFA-Unit UFA X und Europas größtes Studio und Talent Agency, gehen eine Kooperation für die Nachwuchsförderung ein. Gemeinsames Ziel ist die Entwicklung und der Aufbau von Schauspielern aus den UFA Serial Drama Produktionen zu authentischen Persönlichkeitsmarken in der digitalen Influencer-Welt zu machen.Die erweiterte Zusammenarbeit ermöglicht nun, dass Talente aus den UFA Produktionen wie «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten» , «Unter Uns» und «Alles was zählt» eine enge Betreuung und Social-Media Beratung erhalten, um sie langfristig auf allen relevanten Plattformen wie TikTok, YouTube oder Instagram zu platzieren mit der anschließenden Akquise und Vermarktung gegenüber passenden Markenpartnern. Somit ziehen sie gleich mit den anderen Agenturen für Influencer-Marketing und Talent-Management, nur diesmal für Schauspieler.„Schauspieler*innen der UFA Serial Drama Produktionen begeistern in ihren Rollen ein Millionenpublikum“, äußert sich Nancy Julius, Geschäftsführerin bei Divimove, „Die Fans wünschen sich zunehmend auch mehr „Facetime“ und Social-Networks bieten dafür eine ideale Plattform. Der Anfang ganz allein ist aber nicht einfach. Erfolgsentscheidend ist ein Verständnis der Plattformen sowie die Fähigkeit auch langfristig mit Contentformaten zu begeistern. Unsere Mission in dieser Kooperation ist es daher, Schauspieltalente mit dem besten Paket aus Talent-Management, Plattformwissen, Vermarktung und Tech bis zur Content-Kreation auf dem Weg zur Personality-Brand langfristig zu begleiten.“