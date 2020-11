Anna Mennicken kehrt zu «Rote Rosen» im Januar zurück

Köpfe

Das damalige Zimmermädchen Vivien kehrt nach der Reise nach Bhutan als zukünftige Millionärin zurück und bringt Aufregung nach Lüneburg.

Die Schauspielerin Anna Mennicken spielte bereits in den vergangenen Staffeln der Daily-Novelaüber mehrere Monate das erfrischende Zimmermädchen Vivien, die die großen Träume geträumt hat. Nun kehrt sie in den neuen Folgen im Januar zurück, nachdem sie mit Hannes (Claus Dieter Clausnitzer) nach Bhutan aufgebrochen war, um einen neuen Lebensweg zu bestimmen.Dort und in Hollywood verliebte sie sich in den Sohn des Musikproduzenten Richie Sky (Karl Dall) und wollen heiraten. Als zukünftige Millionärin kehrt sie in die Stadt zurück, um ihren Junggesellinnen-Abschied zu feiern, aber mit ihrer impulsiven Art bringt sie Turbulenzen nach Lüneburg, während Hannes des Diamantenschmuggels bezichtigt wird, obwohl diese nur für Viviens Ehering gedacht sind. Zudem lässt die ehemalige Chefin Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) ihre Frustration an der Millionärin aus.Produziert wird die ARD-Daily-Novela «Rote Rosen» durch das Studio Hamburg Serienwerft mit den Produzenten Emmo Lempert und Jan Diepers im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste . Nach dem erlittenen Schlaganfall des Schauspielers Karl Dall, der ebenfalls im Januar zu sehen sein sollte, ist fraglich, inwieweit die Drehbücher umgeschrieben werden müssen.