Primetime-Check

Wie stark war die deutsche Nationalmannschaft im Ersten? Punkteten VOX und RTLZWEI mit neuen Formaten?

Am Dienstagabend musste das deutsche Team gegen Spanien ran, 7,34 Millionen Zuschauer schauten die Partie, die 24,1 Prozent Marktanteil holte. Die zwei Halbzweiten verzeichneten 2,04 Millionen junge Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 23,7 Prozent. Die zehn-minütigenerreichten 5,92 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei erfreulichen 18,9 und 19,5 Prozent.Sat.1 setzte auf die Krimisundund sorgte für 1,95 und 1,60 Millionen Fernsehzuschauer. Bei den Umworbenen fuhr man 7,5 und 5,3 Prozent Marktanteil ein. Eine neue-Ausgabe brachte 1,22 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe ergatterte man 7,2 Prozent Marktanteil ein. Auch VOX setzte auf eine neue Folge von. 1,11 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent.brachte dem ZDF 4,01 Millionen Zuschauer, wovon 0,39 Millionen zu den jungen Menschen gehörten. Die Marktanteile lagen bei 12,3 und 4,3 Prozent. Im Anschluss erreichte das4,34 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 14,7 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 7,0 Prozent Marktanteil ermittelt.ProSieben wiederholte «Nerve» ► und bekam 1,05 Millionen Zuschauer als Quittung, der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent bei den jungen Menschen. 1,02 Millionen Zuseher erzielte, in der Zielgruppe sicherte man sich 5,2 Prozent. Bei RTL erreichteals Wiederholung sogar 2,70 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sah es mit elf Prozent gut aus.