«Rosenheim Cops» kratzen an der Fünf-Millionen-Marke

Quotennews

Die Vorabendserie ist nicht nur am Nachmittag gefragt. Am Vorabend könnte der Sprung wieder über fünf Millionen klappen.

Seit 13. Oktober 2020 strahlt das Zweite Deutsche Fernsehen die 20. Staffel der erfolgreichen Vorabendsendungaus. Mit dem Start der neuen Episoden sind die Reichweiten stark gestiegen. Am vergangenen Dienstag verzeichnete die Serie mit 4,83 Millionen Zuschauer ein relatives Hoch, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 15,3 Prozent.Mit „Im Namen der Familie“ sicherte sich das ZDF nun sogar 4,96 Millionen Zuschauer. Der eingefahrene Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 16,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern punktete das Format zuletzt weniger, nun wurden 0,52 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent Marktanteil ermittelt. Am Nachmittag verfolgten aktuell rund zweieinhalb bis drei Millionen Menschen die Wiederholungen, die auch bei den jungen Leuten großen Zuspruch finden. Am Dienstag standen um 16.10 Uhr 3,30 Millionen Zuschauer auf der Uhr, bei den jungen Leuten sorgte man dieses Mal für mittelmäßige 5,8 Prozent Marktanteil.Gegen König Fußball packte das ZDF aus. Der Film „Die zweite Chance“ sorgte für 4,01 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,3 Prozent. Nach demverfolgten noch 1,99 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 9,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherten sich die Produktionen 4,3 und 4,4 Prozent Marktanteil. Nicht verwunderlich, die Sendungen sind für ein älteres Publikum konzipiert.