Nick Jones kehrt zu «The Voice» zurück

US-Fernsehen

Der Musikstar wird bei der 20. Staffel des Formats in der Jury sitzen.

Freude bei den Fans der Jonas Brothers! Wie das US-Network NBC angekündigte, wird Nick Jonas als einer von vier Trainern und Juroren bei der 20. Staffel vonvor der Kamera stehen. NBC plant, dass die neue Staffel im Frühjahr 2021 starten wird. Neben Jonas sind auch John Legend, Blake Shelton und Kelly Clarkson dabei.Die Stars waren zuletzt bei der 19. Staffel der Wettbewerbsshow dabei. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass Sängerin Gwen Stefani in der kommenden Season nicht dabei sein wird. Allerdings wird sie in der aktuellen Staffel mit von der Partie sein.«The Voice» wird von MGM Television, Talpa Media USA Inc. und Warner Horizon Unscripted Television produziert. Die Serie wurde von John de Mol geschaffen, der zusammen mit Mark Burnett, Audrey Morrissey, Amanda Zucker und Kyra Thompson als ausführender Produzent fungiert.