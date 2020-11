«Baidu» kauft sich in JOYY China Live-Streaming ein

Wirtschaft

Das chinesische Internet-Unternehmen «Baidu» kauft für 3,6 Billionen Dollar JOYY um in dem schnell wachsenden Streaming-Markt Schritt halten zu können.

Ziel dieser Übereinkunft soll vor allem den Eintritt in das „Short Video Content“-Segment sichern. Durch Erfahrungen aus der Corona-Pandemie hatte Baidu bereits früher in diesem Jahr bekannt gegeben, dass die Firma sich in diesem Markt deutlich verstärken möchte.Die entsprechende App von Baidu nennt sich Haokan. Damit verstärkt sich das Unternehmen enorm, da sie bereits die Mehrheitsanteile an der Streamingplattform iQIYI besitzen. Die Übernahme von JOYY war schon öfters erwartet und findet nun für diese enorme Summe ihren Abschluss.Mit dem Deal erreicht Baiadu Zugriff auf die YY App, YY.com und PCYY und es ist zu erwarten, dass das Geschäft in der ersten Hälfte von 2021 abgeschlossen wird. Das dieser Deal sein Geld auch wert sein wird zeigen die Zahlen von JOYY. In der zweiten Hälfte von 2020 erreichten den Dienst über 41 Millionen mobile Endgeräte wobei sich ein Anteil von 4,1 Millionen Nutzer mit Bezahl-Modell ergibt.