Ben Dolic erteil dem «Eurovision Song Contest 2021» eine Absage

Der Ausgefallene ESC 2020 soll im kommenden Jahr in Rotterdam nachgeholt werden – jedoch ohne Ben Dolic.

Zur Neuauflage des ESC im nächsten Jahr haben bereits rund die Hälfte der Teilnehmer, einschließlich Österreich und der Schweiz, zugesagt, dass ihre Teilnehmer aus 2020 wieder antreten werden. Anders sieht es da beim deutschen Teilnehmer Ben Dolic aus. Der Sänger ist laut dem NDR nicht, wie im Vorjahr ohne Zuschauerabstimmung, für den ESC 2021 gesetzt. Der Künstler greift einem erneuten Auswahlverfahren nun vor und stellt klar, dass er nicht mehr teilnehmen wird.Er begründet diesen Schritt damit, dass er als Künstler gewachsen ist und seine Karriere in eine andere Richtung verlaufe. Wirklich überraschend kommt diese Entscheidung nicht, da der NDR schon klargestellt hat, dass Dolic keinesfalls automatisch gesetzt wäre für den ESC 2021. Obwohl der damals gewählte Beitrag „Violent Thing“ international durchaus Zuspruch fand und ihm gute Chancen für den Wettbewerb eingeräumt wurden.Laut den Regularien darf jedoch kein Beitrag mehrmals eingereicht werden und Ben Dolic begab sich mit Komponist Boris Milanov in das bulgarische Songwriter-Camp, um an einer neuen Nummer zu arbeiten. Jetzt also aber die Kehrtwende des Künstlers. Wer sonst als Alternative im Rennen um den begehrten Platz beim ESC 2021 ist, ist derzeit nicht bekannt.