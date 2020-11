Andy Cohen widmet sich Trash-TV

US-Fernsehen

Der Reality-Kenner wird für den Star-Kanal die besten Momente aus dem Reality-Fernsehen noch mal zeigen.

E! hat grünes Licht für die Mini-Show-Reihegegeben, die von Andy Cohen moderiert und produziert wird und die an die berühmten Momente aus Formaten wieund anderen bekannten Formaten erinnern wird.Die siebenteilige Show soll Anfang 2021 ausgestrahlt werden. „Ich bin begeistert, auf die Sendungen zurückzublicken, die meine Liebe zum Reality-TV geprägt haben, und die Kultigsten des Genres zu interviewen“, sagte Cohen."Als eigenständiger Reality-Kenner nimmt Andy die Zuschauer mit auf eine tiefe und fesselnde Reise in ein Genre, das das Publikum für immer gefesselt und die Popkultur beeinflusst hat", sagte Rachel Smith, Executive Vice President of Development bei Bravo and E! "In einer Zeit, in der sich die Welt ständig verändert, bietet «For Real: The Story of Reality TV» die perfekte Flucht, die wir alle brauchen; eine Gelegenheit, sich zurückzulehnen, zu entspannen und in eine Welt einzutauchen, die so viele gefangen genommen hat.Die Serie wird von Bunim/Murray Productions und Most Talkative produziert. Cohen, Gil Goldschein, Julie Pizzi und David Sambuchi sind die ausführenden Produzenten. Lauren Lazin ist Showrunnerin und ausführende Produzentin.