«Dial M for Murder»: Terence Winter arbeitet am neuen Projekt

US-Fernsehen

Der Macher von «Boardwalk Empire» hat wieder etwas Neues zu tun.

Alicia Vikander nimmt den Hörer ab und ist im Begriff zu wählen: Die Schauspielerin entwickelt bei MGM/UA Television eine Anthologie-Seriemit «Boardwalk Empire»- und «The Sopranos»-Autor Terence Winter. Vikander strebt an, dass das Format auf Frederick Knotts Stück und dem gleichnamigen Alfred Hitchcock-Film basiert. Die geplante Serie soll den Thriller aus weiblicher Sicht neu erfinden.Vikander ist auch mit an Bord und produziert über ihre Firma Vikarious Film. An Bord sind Charlies Collier, Michael Mitnick und Andrew Mittman sowie Lloyd Braun, die allesamt als Produzenten arbeiten. Sollte die Serie einen Sender finden, würde Vikander die Hauptrolle übernehmen. Zuletzt übernahm sie eine Rolle in der Netflix-Serie «Der dunkle Kristall».Für Winter schreibt die produktive Produzentin eine Showtime-Serie, die auf Nicholas Pileggis Chronologie der organisierten Kriminalität in Amerika basiert.