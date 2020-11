The CW arbeitet an «Wonder Girl»

US-Fernsehen

Der US-Fernsehsender The CW entwickelt eine-Serie, die auf den DC -Charaktere basiert, die von Joelle Jones mit Berlanti als Executive Producer geschaffen wurde. Das voraussichtliche einstündige Drama dreht sich um Yara Flor, eine Latina-Träumerin, die von einem amazonischen Krieger und einem brasilianischen Flussgott geboren wurde.Sie erfährt, dass sie Wonder Girl ist und mit ihrer neu gewonnenen Macht die bösen Mächte bekämpfen muss, die versuchen würden, die Welt zu zerstören. Dailyn Rodiriguez, die unter anderem bei «Ugly Betty» und «Queen of the South» mitwirkte, soll als Showrunnerin fungieren. Die Show wird von Berlanti Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert.Die News kommt fast genau einen Monat, nachdem DC Comics Flor als die nächste Iteration von Wonder Woman in einer Reihe von Comics mit dem Titel „Future Slate“ vorgestellt hat. Die Comics sollen ab Januar 2021 alle zwei Monate erscheinen.