Drei Sport-Heroes aus Deutschland mit Schlagzeilen

Außerdem kündigte Sport1 bereits die Aufstellung zum Pokalfinale an, der am 22. Dezember übertragen wird.

Am Wochenende konnten die Medien von drei der populärsten Sportarten im Zusammenhang mit erfreulich erfolgreichen Sportlern aus Deutschland berichten. Einerseits konnte Sebastian Vettel in Istanbul endlich mal wieder aufs Treppchen springen. Beim großen Formel 1 Grand Prix der Türkei belegte der Ex-Weltmeister Rang drei. Hinter dem alten und neuen Titelträger Lewis Hamilton, aber auch hinter dem unbekannten Mexikaner Sergio Perez auf seinem Racing Point. In den USA, genauer in Augusta/Georgia schaffte der bereits 63 Jahre alte Bernhard Langer beim 84. Golf-Masters den beachtlichen 29. Platz - und holte sich einen Rekord bei seiner bereits 37. Teilnahme: Noch nie schaffte es ein Spieler in seinem Alter, sich für die beiden letzten der vier Runden zu qualifizieren.Langer aus Anhausen bei Augsburg ist als Sieger des bedeutendsten Golf-Turniers in den Jahren 1985 und 1993 lebenslänglich startberechtigt. Dritter Sportler Deutschland mit Schlagzeilen: Der Braunschweiger Dennis Schröder wird wohl von Oklahoma City Thunder innerhalb der besten Basketball-Liga NBA zu den Los Angeles Lakers wechseln - immerhin der amtierende Champion. Der 27 Jahre alte Niedersachse überzeugte letzten Saison mit im Schnitt 18,9 Punkten, 3,6 Rebounds sowie 4 Assists. Zahlen, die ihm zu einem der besten Basketballer der Welt machen.Fußballfans können sich jetzt schon auf Weihnachten freuen: SPORT1 zeigt am Abend des 22. Dezembers die Partie der 2. Runde im DFB-Pokal zwischen Zweitligist Eintracht Frankfurt und Bundesligist Borussia Dortmund. Los gehen wird der DFB-Pokal-Countdown dann bereits um 18 Uhr, nach zwei Stunden Vorberichten folgt die Partie sowie dann noch eine Nachberichterstattung, vermarktet als «Mixed Zone Die Volkswagen Tailgate Tour Live». Schon jetzt kann der Sender mit den beiden Moderatoren Laura Papendick und Jochen Stutzky, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg die Besetzung ankündigen.Die Dortmunder sind gewarnt (und damit ist nicht Effenberg gemeint): In der ersten Runde schlugen die Braunschweiger Bundesligist Hertha BSC Berlin mit 5:4. Und 2005 kegelten sie den BVB in Runde eins aus dem Wettbewerb. «DFB-Pokal Pur» heißt es dann am Donnerstag, 24. Dezember, Heiligabend also, ab 14:15 Uhr. Neu seit dieser Pokal-Saison ist das bereits erwähnte Format «Mixed Zone Die Volkswagen Tailgate Tour Live»: Gastgeber Maik Nöcker lädt in jede Sendung im Anschluss an das Livespiel auf SPORT1 tagesaktuelle Gesprächspartner ein. So gibt es beispielsweise die Spielzusammenfassung als Stand-up oder als Poetry Slam. Zudem wird das jeweilige Pokalduell mit Daten und Fakten unterhaltsam aufbereitet. Hinzu kommen Interviews und Interaktionen mit den Fans.SPORT1 zeigt in der laufenden Rechteperiode bis einschließlich der Spielzeit 2021/22 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale je ein Topduell live. Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen. Heuer konnten die Fußballfans so schon den FC Bayern München in der etwas einseitigen Partie gegen Düren sehen. Das zweite, verlegte Match des Rekordmeisters bei Zweitligist Holstein Kiel zeigt dann die ARD im Ersten am Mittwoch, den 13. Januar 2021, ab 20.45 Uhr.Eishockey wird ja zumindest in der DEL 2 und in den Oberligen in Deutschland bereits wieder gespielt, während die DEL, die höchste Liga, ihren MagentaSport Cup als Vorbereitung bestreitet. Nun können sich die Wintersportfans auf hoffentlich dauerhaft unterhaltsame Nachmittage am Wochenende freuen, wenn die Fernsehsender zu gerne Skispringen, Biathlon, Rodeln, Ski alpin oder Nordische Kombination übertragen. Am Wochenende soll es nun losgehen mit Skispringen im polnischen Wisla mit Samstag und Sonntag je einem Wettkampf im Dunkeln, Team und Einzel. 1,5 Meter Abstand und das Tragen von Masken dürften ja kein Problem sein.In Sigulda in Lettland finden am Wochenende auf der Bobbahn die ersten Rennen (auch im Skeleton) statt. Die Rodler sind erst eine Woche später in Innsbruck am Start, ebenso die Biathlon-Laufschützen im finnischen Kontiolahti. Ebenfalls in Finnland, in Levi, sind am kommenden Wochenende die Damen im Ski alpin am Start, die Herren reisen am Wochenende danach nach Lech/Zürs in Österreich. Start in der Nordischen Kombination ist ebenfalls am letzten November-Wochenende in Ruka in Finnland. Millionen Fans vor den Bildschirmen werden dankbar sein für etwas Abwechslung in den durch Corona doch etwas langweiligen Sport-Zeiten...* Montag, 14 bis 18 und 20 bis 0 Uhr: Grand Slam (Dart, SPORT1, auch an den Folgetagen)* ab Montag, täglich: ATP Tour, Finals, Gruppenphase (Tennis, SKY)* Montag, 18.45 Uhr: Verl - Lübeck (Fußball, 3. Liga, Magenta Sport)* Montag, 19.45 Uhr: World Main Tour (Snooker, Eurosport , auch an den Folgetagen)* Dienstag, 20.15 Uhr: Spanien - Deutschland (Fußball, Nations League, ARD)* Donnerstag, 17.55 Uhr: Rote Raben Vilsbiburg - Ladies in Black Aachen (Volleyball-Bundesliga, Damen, SPORT1)* Donnerstag, 18.45 Uhr: THW Kiel - FC Barcelona (Handball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 20.15 Uhr: Bayern München - ZSKA Moskau (Basketball, Euroleague, Magenta Sport)* Freitag, 19.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (Fußball-Bundesliga, Damen, Eurosport)* Freitag, 17.55 Uhr: Skispringen (Weltcup-Qualifikation in Wisla/Polen, Eurosport, Springen dann am Wochenende)* Samstag, 13 Uhr: Wintersport in der Sportschau (mit Bob, Ski alpin etc., ARD)* Samstag, 15.30 Uhr: FC Bayern München - Werder Bremen (Fußball-Bundesliga, SKY)* Sonntag, 16.45 Uhr: Bietigheim Steelers - Löwen Frankfurt (Eishockey, DEL 2, Magenta Sport)