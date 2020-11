Amazon pausiert die Dreharbeiten bei «Bosch»

US-Fernsehen

Aufgrund eines positiven Covid-19 Tests müssen die Dreharbeiten der Amazon-Prime-Serie «Bosch» um eine Woche pausiert werden. Aktuell dreht der Online-Dienstleister die siebte und finale Staffel der Crime-Serie. Kommenden Freitag soll in Los Angeles dann aber weiter gedreht werden.

Mit der Serie «Bosch» trifft es nicht die erste Produktion, die wegen positiver Covid-19 Testungen die Dreharbeiten einstellen muss. Mit der aktuellen Corona-Situation herumschlagen mussten sich bereits die CBS All Access-Serie «Why Women Kill», die Apple-TV Produktion «Mystic Quest», oder bei TNT traf es «Claws». Neben der Amazon Prime Original Serie «Bosch» traf es auch schon andere Streaminganbieter mit eigenen Produktionen.Netflix musste bei «The Witcher and Vikings: Valhalla» und Disney+ bei «Big Shot» Verzögerungen in Kauf nehmen.«Bosch» ist die am längsten laufende und gleichzeitig erste Amazon Prime Original Produktion. In der Drama-Crime Serie muss Harry Bosch, gespielt von Titus Weeliver, weitreichende Ermittlungen in Straftaten anstellen. In der siebten Staffel verfolgt der Ermittler mit Jerry Edgar, gespielt von Jamie Hector, zwei verschiedene Mordermittlungen welche sich von den höchsten Kreisen der Finanzbranche bis hinunter zu Drogendeals auf der Straße erstrecken.