«Slasher» wechselt mit Staffel vier wieder Hauptanbieter

US-Fernsehen

Der dritte Senderwechsel zum Streaminganbieter Shudder steht für den Serienmord an einer Familie auf einer abgelegenen Insel bevor.

Die Horror-Anthologiewird nach knapp 18 Monaten der Weltpremiere der dritten Staffel bei dem Streaminganbieter Shudder für eine vierte Staffel fortgesetzt. Der Untertitel der Serie, die klassische Krimi- und Slasher-Horrorelemente verbindet, lautet: „Flesh & Blood“. Shudder ist ein auf Horror spezialisierter Streaminganbieter von AMC Networks, der die neue Staffel in den USA, Australien und Neuseeland präsentieren wird. Hierzulande durfte man «Slasher» bisweilen bei 13th Street Netflix und RTLZWEI sehen.In der neuen Staffel versammelt sich eine zerstrittene sowie zerrüttete Familie für ein Wiedersehen auf einer abgelegenen Insel. Die guten Vorsätze werden schnell abgelegt und alte Fehden flammen auf, während unter ihnen ein maskierter Mörder Stück für Stück jedes Familienmitglied ermorden will, um die Familie gänzlich auszumerzen. Auch hier erkennt man das Konzept der vorherigen Staffeln, in dem eine maskierte Person aus aufzuklärenden Motiven ein Blutbad an einer Personengruppe anrichtet und man nach und nach Einblick in die gesamte Geschichte erhält.Neu dabei in der Besetzung sind David Cronenberg (Regisseur von «Die Fliege»), Rachael Crawford («This Life»), Jeananne Goossen («The Night Shift»), Sydney Meyer («V Wars») und Alex Ozerov («Another Life»). In neuen Rollen sind die altbekannten Gesichter der vorherigen Staffeln von Paula Brancati, Jefferson Brown, Patrice Goodman, Sabrina Grdevich und Christopher Jacot wieder vertreten. Die Dreharbeiten der neuen Staffel sind bereits in der kanadischen Provinz Ontario angelaufen, während Ian Carpenter als Showrunner fungiert für das Format des Serienschöpfers Aaron Martin.