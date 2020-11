«Star Trek»-Abend bei ProSieben überzeugt

Quotennews

Sat.1 lag hingegen mit «Trolls» und «Hangover 3» weit zurück.



ProSieben bot am Samstagabend einen «Star Trek»-Abend für Science-Fiction-Fans an. Los ging es mitaus dem Jahr 2013. Auf dem Gesamtmarkt fesselte der Film 1,57 Millionen Zuschauer an den Bildschirm. Der Sender schnitt hier mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent gut ab. 0,76 Millionen Werberelevante reichten für eine solide Sehbeteiligung von 9,0 Prozent.Ab 22.55 Uhr stand dannaus dem Jahr 2002 auf dem Programm. Die Reichweite fiel hier auf 0,83 Millionen Menschen, während sich die Quote sogar auf starke 5,6 Prozent ausbaute. In der Zielgruppe war der Film hingegen nicht ganz so gefragt und begeisterte nur noch 0,39 Millionen Fernsehende. Es kamen dennoch weiterhin akzeptable 8,2 Prozent Marktanteil zustande.Sat.1 schnitt an diesem Abend deutlich schlechter ab. Der Sender startete mit dem Trickfilm «Trolls» ► in die Primetime, erreichte jedoch nur 0,95 Millionen Interessenten sowie einen enttäuschenden Marktanteil von 3,0 Prozent. Nur wenig besser sah es bei den 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit einer mauen Quote von 5,6 Prozent aus. Auch die Komödieab 22.00 Uhr konnte den Abend für Sat.1 nicht mehr retten. Stattdessen sank die Reichweite auf 0,65 Millionen Fernsehende und die Sehbeteiligung ging auf miese 2,8 Prozent zurück. Ein Publikum von 0,46 Millionen Jüngeren erhöhte den Marktanteil zumindest auf annehmbare 6,6 Prozent.