RTL auch mit «Das Supertalent  weltweit» gut dabei

Quotennews

Der Sender verzichtete am gestrigen Abend auf die Ausstrahlung der nächsten regulären Ausgabe. Zur Mittagszeit punktete RTL mit der «Formel 1».



Seit Samstag, dem 17. Oktober läuft bei RTL eigentlich die 14. Staffel der beliebten Show «Das Supertalent». In der Vorwoche wurden mit Reichweiten von 3,65 Millionen Fernsehenden auf dem Gesamtmarkt sowie 1,40 Millionen Umworbenen sogar neue Bestwerte eingefahren. Die Marktanteile lagen bei starken 11,4 beziehungsweise 15,6 Prozent. Doch in dieser Woche verzichtete der Sender aufgrund der großen Konkurrenz durch das Fußballspiel im ZDF auf eine Ausstrahlung der Show.Stattdessen war die Sendungals Ersatzprogramm zu sehen. In dem Format wird von den Highlights der Show – auch in anderen Ländern – berichtet. Auch wenn das Programm natürlich nicht mit einer regulären Ausgabe mithalten konnte, schnitt es doch gut ab. 2,60 Millionen Menschen schalteten ein und ergatterten gute 10,0 Prozent Marktanteil. Eine starke Sehbeteiligung von 15,9 Prozent war auch bei den 1,17 Millionen Werberelevanten möglich. Die Reichweiten von 2,48 sowie 0,93 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe, die bei der Erstausstrahlung im Juni verbucht wurden, wurden somit sogar übertroffen.Sehr gefragt bei RTL war am Samstag zur Mittagszeit auch diemit dem Großen Preis der Türkei. Für das Autorennen interessierten sich bis zu 1,65 Millionen Sportfans, was wiederum ausgezeichneten 15,0 Prozent Marktanteil entsprach. Unter den Zuschauern waren auch 0,47 Millionen jüngere Fernsehende vertreten, welche eine gute Quote von 15,6 Prozent erreichten.