Neues Anne-Boleyn-Drama wird durch Mark Stanley ergänzt

Er wird den Monarchen Henry VIII. spielen, während Jodie Turner-Smith die Rolle der Tudor-Königin übernimmt.

Das neue Anne-Boleyn-Drama als Serienbestellung des britischen Channel 5 hat nun seinen Cast mit Mark Stanley komplementiert. Er wird den Monarchen und Ehemann Henry VIII. spielen, der König Englands zwischen 1533 und 1536 war. Die Tudor-Königin Anne Boleyn spielt dabei die Schauspielerin Jodie Turner-Smith. Stanley ist bereits bekannt durch seine Rollen in «Game of Thrones», und spielte auch in «Kajaki», «Our Kind of Traitor» ► und «Dickensian».Das Drama behandelt dabei die letzten Monate der stürmischen Ehe zwischen dem Königspaar, in denen Anne Boleyn am Ende wegen Hochverrats hingerichtet wird und so zur einer der schillerndsten Figuren der englischen Geschichte wird. Aus der Perspektive der Königin wird ihr Überleben geschildert und wie sie um die Zukunft ihrer Tochter kämpft, währen das mächtige Patriarchat sie versucht, zu zerschmettern.Die neuen weiteren Rollen stehen nun auch fest. Lola Petticew als Jane Seymour, Anna Ewster als Jane Boleyn, Isabella Laughland als Elizabeth Browne, James Harkness als Constable of the Tower William Kingston, Kris Hitchen als der Duke von Norfolk, Turlough Convery als Henry Norris und Aoife Hinds als Prinzessin Marry. Die dreiteilige Miniserie wird von Eve Hedderwick Turner geschrieben, Regie führt dabei Lynsey Miller («The Boy With the Topknot»). Das Drama wird von Faye Ward und Hannah Farrell für Fable Pictures produziert. Ausführender Produzent wird der UK Historiker Dan Jones sein.