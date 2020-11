Tim Gabel  Sportler, Unternehmer und Ratgeber

YouTuber

Wer regelmäßig YouTube Videos konsumiert, kommt an Tim Gabel nicht vorbei. Die teils fachsprachliche Ausdrucksweise und die Apelle zur Weiterbildung, des YouTubers, sind ein Markenzeichen.

Auf dem Kanal, des ehemaligen Bodybuilders mit über 600.000 Abonnenten, findet man unter anderem sehr lehrreiche Videos über Kraftsport, welche von ihm i.d.R. wochenlang vorbereitet werden. Dazu liest er sich in die verschiedensten Themen ein, versucht diese zu verstehen und schließlich den Abonnenten die wichtigsten Aspekte in einem relativ kompakten Video zusammengefasst zu übermitteln. Allerdings ist es zu erwähnen, dass diese Art von Videos nicht der Hauptbestandteil seines Kanals ist. Er klärt nicht nur über Kraftsport auf, sondern klärt auch über seine Drogen Vergangenheit und Drogenkonsum an sich auf. Eine große Thematik ist auch die Persönlichkeitsentwicklung, welche er als eines der wichtigsten Prioritäten sieht und somit an seine Zuschauer ständig appelliert sich weiterzubilden.Ein Grund dafür könnte der von ihm Ende 2019 gestartete Podcast „Inside Brains“ sein, in welchem er interessante Persönlichkeiten, YouTube-Kollegen oder auch Professoren und Doktoren über die unterschiedlichsten Themen und deren Fachgebiete sprechen lässt. Darunter zählen beispielsweise - MontanaBlack, Prinz Marcus von Anhalt, Reiner Laux, Prof. Dr. Rieck, Frank Thelen und viele weitere. Diese zwei- bis drei-stündigen Podcasts finden sehr guten Anklang bei seiner Community, weshalb man in Zukunft auch von noch mehr Folgen ausgehen kann. Der Podcast ist auf YouTube als Video und auf Spotify & Co. zum Streamen verfügbar.Aber niemand hat Lust nur zu lernen, deshalb gibt es noch die unterhaltenden Videos, welche auch eine andere Seite von Tim zeigen. Es geht dabei nicht nur um reine Spaßvideos, sondern auch um aktuelle prägende Ereignisse in seinem Leben. Wovon er jede Menge hat, da er zwei Unternehmen, mit seinem Freund und YouTube-Kollegen Inscope21 (Nicolas Lazaridis), neben seinem YouTube-Kanal, betreibt. Die erst gegründete Firma G-IN Fitness & Lifestyle GmbH umfasst Dienstleistungen von Social Media, Fashion & Fitnessprogrammen, welche auch die ‘Boss Transformation‘ von Kollegah, einem bekannten Deutschrapper, beinhaltet. Neben der G-IN Fitness & Lifestyle GmbH gibt es noch von den beiden eine eigene Modemarke, mit dem Namen „Ola Kala“ was griechisch ist und übersetzt sowas wie „alles gut“ bedeutet. Diese Modemarke findet ebenso viel Anklang bei der Community und bringt alle paar Monate eine neue Kollektion raus.Er ist nicht nur auf seinem YouTube-Kanal Tim Gabel zu finden, sondern auch auf Twitch zu finden. Auf dem er regelmäßig versucht Spiele zu streamen und einfach mit seiner Community über jegliche Themen wie YouTube, sein Unternehmen und sein privates Leben zu sprechen. Wer den Stream verpasst hat, kann sich allerdings nochmal alle Highlights auf den YouTube-kanälen ‚BotGabel‘ oder ‚Ich bins Tim‘ anschauen, welche als offizielle Highlight-Kanäle der Twitch Streams zählen. Tim hat zurzeit über 63.000 Follower auf Twitch, seine Highlight-Kanäle haben zusammen eine Reichweite von ca. 30.000 Abonnenten. Auf Instagram hat er über 500 Tausend Menschen die ihm folgen.Eigene Meinung: Tim Gabel polarisiert schon auf seinem Gebiet. Bestimmte Formate, die er auf YouTube veröffentlicht, könnten für den ein oder anderen verwerflich sein. Dennoch ist er, nach seinem Content zu beurteilen, ein Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck und jemand der die Dinge beim Wort nennt. Einerseits versucht er immer wieder seine Community über die zukünftigen oder auch vergangenen Geschehnisse in seinem Leben aufzuklären und möchte, dass die Zuschauer nicht die Fehler machen, die er gemacht hat. Sei es auf das Thema Sport oder Frauen bezogen. Anderseits versucht er auch seine Zuschauer mit verschiedenen Formaten oder Reaktionen zu unterhalten, was ihm auch gelingt.