Neues funk-Format «So Many Tabs»

Vermischtes

In diesem Format erklären vier Expertinnen, wie Informatik und Technik im digitalen Zeitalter funktioniert. Seit dem 12. November 2020, wird immer donnerstags um 16.00 Uhr ein neues Video auf YouTube und funk.net veröffentlicht.

«So Many Tabs» ist aus einem Aufruf der Chemikerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim hervorgegangen. In ihrem funk-Format "maiLab" rief sie Zuschauerinnen auf, sich für die Moderation eines Formats aus dem MINT-Bereich zu bewerben. Gefunden wurden die vier Moderatorinnen Ann-Kathrin "Anne", Kathrin, Sarina und Sarah, die allesamt Expertinnen ihres Fachs sind. Ann-Kathrin studiert Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen, Kathrin arbeitet als Spieleentwicklerin in Stuttgart. Sarina absolviert eine Ausbildung zur Fachinformatikerin in der Nähe von Hamburg und die Berlinerin Sarah ist studierte Medieninformatikerin. Das Format wird im Auftrag des ZDF von der Richtig Cool GmbH für funk produziert.Im ersten Video von «So Many Tabs» beleuchten Anne und Sarina das System Netflix . Dafür recherchierten die beiden in den Tiefen der Nutzungsbedingungen. Sie haben sowohl ihre eigenen Daten als auch die von YouTuber RobBubble ausgewertet und erklären, mit welchen Tricks man das unerwünschte Datensammeln einschränken kann.In den kommenden Folgen von «So Many Tabs» nehmen die vier Frauen Klischees über Hacker unter die Lupe und klären außerdem, ob der Hype um die neuen iPhones gerechtfertigt ist. Sie zeigen, was die Fehlermeldungen in der Corona-Warn-App bedeuten, analysieren, welche Werbung auf Instagram ausgespielt wird und erkunden, was bei WhatsApp schiefläuft.