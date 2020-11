Casey Wilson steigt bei Apple-Serie ein

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird bei der Komödie «Shrink Next Door» mitwirken.

Casey Wilson hat sich der kommenden schwarzen Komödieangeschlossen. Sie unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag mit Apple und gehört nun zu den Besetzungsmitgliedern Will Ferrell, Paul Rudd und Kathryn Hahn. Inspiriert von wahren Begebenheiten, die im gleichnamigen Podcast von Wondery und Bloomberg Media dokumentiert sind, wird «The Shrink Next Door» als düstere Serie mit acht Folgen beschrieben.Im Mittelpunkt der Serie steht der Psychiater Dr. Isaac „Ike“ Herschkoph (Rudd) und sein langjähriger Patien Martin „Marty“ Markowitz (Ferrell). Wilson wird als Bonnie, die Frau von Dr. Herschkopf, eine Hauptrolle spielen. Die Rolle führt sie wieder mit Hahn zusammen, die beide zuletzt in der HBO-Miniserie «Mrs. Fletcher» aufgetreten sind.«The Shrink Next Door» stammt von Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Television. Der Regisseur von «The Big Sick» ► , Michael Showalter, ist als Regisseur an Bord, während «Veep»-Autorin Georgia Pritchett die Serie schreibt.