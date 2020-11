«Mismatched»: Die Erfolgsserie endlich auch in Deutschland

Hintergrund

Die indische Serie wurde auf Hindi gedreht – und wird ab Freitag in deutscher Sprache zur Verfügung stehen.

Eine neue Serie aus Indien läuft am 20. November 2020 auf Netflix an und ist damit auch in Deutschland zu sehen.ist ihr Name und sie zählt zum Genre des Dramas, spielt im Milieu von College-Studenten. Bemerkenswert ist, dass es in «Mismatched» nicht allein um Liebe und Beziehungen gehen wird, sondern auch um die akademischen Karrieren der Protagonisten.Diese sind vor allem Prajakta Koli, der den Hauptdarsteller mimt, sowie Rohit Saraf, Rannvijay Singh und weitere indische Schauspieler. Der Titel der Serie spielt dabei auf das zentrale Thema der insgesamt sechs Episoden an. Prajakto Koli führt darin eine Beziehung mit einer Frau, die schlicht nicht zu ihm passt - und umgekehrt. Das zu erkennen und wozu das alles führt, wird in dieser Serie auf spannende wie unterhaltsame Weise ausgeleuchtet.Zusammengekommen sind die beiden durch eine Verkupplungsaktion ihrer Familien, ihre Zeit verbringen sie dann in einem der dort üblichen Sommerkurse erstmals intensiver zusammen. Wie es alles endet und welche Ereignisse die beiden zusammen erleben, wird im Detail noch nicht verraten. Natürlich spoilert man nicht das Ende einer Serie, die gerade anläuft.Regisseure von «Mismatched» sind Akarsh Khurana und Nipun Dharmadhikari, produziert wurde die Serie von RSVP. Kritiker charakterisieren sie als "schräg", aber auch "herzergreifend". Die Romantik kommt sicher nicht zu kurz im Verlauf der Handlung. Man darf aber auch einige abgedrehte Volten erwarten, die man aus romantischen Komödien bzw. Serien sonst nicht so kennt.Auch, wenn die Zahl der Produktionen in Indien hoch ist, stellt es doch immer noch eine Seltenheit dar, dass Netflix solche in sein Programm übernimmt. Im Original ist die Serie «Mismatched» auf Hindi, hierzulande natürlich mit deutscher Synchronisation zu sehen.Die Serie beruht auf einer Buchvorlage namens "When Dimple Met Rishi" des Erfolgsautors Sandhya Menon. Die Zielgruppe von «Mismatched» sind junge Erwachsene. Vielleicht erfreut sie aber auch schon jüngere Heranwachsende, schließlich ist da das Thema Romantik und Beziehung auch schon eines, das bewegt.Der offizielle Trailer ist jedenfalls schon länger veröffentlich und schürt Einiges an Erwartungen. Nicht zuletzt, da die gesamte Serie in Indien spielt, ist auch das Setting eine willkommene Abwechslung gegenüber den ansonsten oft in den USA oder Deutschland angesiedelten Serien. Zudem stehen Themen wie Frauen in IT-Berufen im Vordergrund, die ein junges Publikum durchaus ansprechen dürften. Und an Humor fehlt es der in Kürze startenden indischen Serie auch nicht.