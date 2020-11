Die Prime-Serie «Alex Rider» erhält zweite Staffel

England

Die Spion-Serie adaptiert damit den vierten Band der Bücher von Anthony Horowitz.

Die britische Amazon-Prime-Seriewurde nun für eine zweite Staffel verlängert. Die Serie mit Otto Farrant in der Hauptrolle dreht sich dabei um die Abenteuer des jungen Spion Alex Rider. Die Serie, die durch Sony Pictures Television produziert wird, basiert auf den Romanen des Anthony Horowitz, dessen 13 Bänder zwischen 2000 und 2020 entstanden sind.Die zweite Staffel verwendet den vierten Band „Eagle Strike“, der in Deutschland als „Mörderisches Spiel“ veröffentlicht wurde. Ein weltberühmter Popstar wird dort zu einem Super-Bösewicht und bringt amerikanische Nuklearwaffen in seine Gewalt. Alex muss währenddessen ohne das MI6, dem britischen Geheimdienst, dagegen vorgehen, da sie dem Teenager-Spion keinen Glauben schenken.Die erste Staffel basierte auf „Point Blanc“ mit dem deutschen Titel „Das Gemini Projekt“, dem zweiten Band der Romanreihe. Dort hatte er auch die erste Begegnung mit dem britischen Auslandgeheimdienstes The Department und wurde vom Leiter Alan Blunt (Stephen Dillane) auf eine Mission geschickt, um den Tod des Onkels zweier einflussreicher Milliardäre zu klären. Weitere Hauptrollen spielten Vicky McClure (Mrs. Jones), Brenock O’Connor (Tom Harris), Ronke Adékoluéjó (Jack Starbright), Ace Bhatti (Crawley), Marli Siu (Kyra) und Andrew Buchan (Ian Rider).