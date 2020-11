Netflix erhält internationale Vertriebsrechte an «News of the World»

US-Fernsehen

Universals Western-Drama wird auf der Streamingplattform und zuvor im Kino zu sehen sein.

Universal Pictures hat nun die internationalen Vertriebsrechte des Films von Tom Hanks und Paul Greengrassan Netflix verkauft. Neben dem Online-Vertrieb möchte Universal das Western-Drama zu Weihnachten in die Kinos bringen. Auf Netflix wird der Film wahrscheinlich erst 2021 veröffentlicht. Die Verhandlungen zwischen den Unternehmen sind zwar noch nicht beendet, aber ein endgültiger Deal wird demnächst erwartet.Durch die Corona-Pandemie versetzten viele Studios ihre Veröffentlichungstermine, um Corona auszusitzen oder verkauften die Rechte direkt an Streamingplattformen wie Netflix, Amazon Prime und Disney+ oder an Premium Video On Demand Plattformen. Trotzdem erwartet man in den USA die Kinoveröffentlichung von «News of the World», da Universal einen unerwarteten Deal mit AMC Theatres, der weltgrößten Kinokette, eingegangen ist, sodass die Onlineerscheinung abgesichert scheint und der Film trotzdem in den Kinos der Kette gezeigt werden kann. Dafür möchte AMC einen Teil des digitalen Umsatzes.«News of the World» basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Paulette Jiles, in dem die Geschichte des verwitweten Bürgerkriegsveteran Captain Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) erzählt wird, der durch die Städte zieht und selbst als eine Art Nachrichtensprecher agiert. Er erzählt von Neuigkeiten über Präsidenten, Königinnen, düsteren Machenschaften und Katastrophen. Doch als er ein von den Kiowa aufgenommenes 10jähriges Mädchen (Helena Zengel) trifft, verspricht er ihr, sie zurück zu ihren Eltern zu bringen.