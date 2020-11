«Bares für Rares»: Sonderausgabe der Trödelshow sorgt für starke Quoten

Quotennews

Das beliebet Format erhielt am gestrigen Abend einen Sendeplatz zur Primetime und schnitt hier erfolgreich ab.



Mit der Trödelshowstartete das ZDF am Mittwochabend in die Primetime. Horst Lichter begrüßt seine Gäste auf Schloss Drachenburg. Die sechs Händler Walter „Waldi“ Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Elisabeth „Lisa“ Nüdling, Fabian Kahl und Daniela Meyer sowie die vier Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel unterstützen ihn und betrachten die raren Stücke. Auch prominiente Besitzer wie Patricia Kelly wollten in dieser Ausgabe wertvollen Besitz versteigern.Zuletzt lief das Format Mitte August zur Primetime und überzeugte 5,00 Millionen Interessenten zum Einschalten. Der Sender freute sich hier über starke 18,6 Prozent. Auch 0,64 Millionen Jüngere sorgten für hohe 8,9 Prozent Marktanteil. Mit der Ausgabe am Mittwochabend erhöhte sich die Reichweite auf 5,45 Millionen Fernsehende, so dass das Format so gefragt wie seit Dezember 2019 nicht mehr. Bei der Sehbeteiligung musste das ZDF jedoch einen leichten Rückgang auf weiterhin gute 16,9 Prozent hinnehmen. Die 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährigen schnitten mit einer ausgezeichneten Quote von 10,6 Prozent besonders stark ab.Dasab 21.45 Uhr hielt weiterhin 4,57 Millionen Fernsehzuschauer auf dem Sender. Dies entsprach einem guten Marktanteil von 16,0 Prozent. Das jüngere Publikum erhöhte sich sogar auf 1,01 Millionen Menschen und verbuchte somit herausragende 12,7 Prozent. Auch daswar mit 3,38 Millionen Interessenten sowie einer Quote von 14,2 Prozent noch gut dabei. 0,76 Millionen jüngere Zuschauer verhalfen dem Sender zu sehr starken 11,9 Prozent.