Fußball-Länderspiele verlieren zunehmend an Reichweite

Die Partie zwischen Deutschland und Tschechien lief bei RTL mit bis zu 5,55 Millionen Zuschauern.



RTL war am gestrigen Abend für die Übertragung deszwischen Deutschland und Tschechien zuständig. Los ging es ab 20.15 Uhr mit einem Vorbericht. Laura Wontorra hatte Michale Ballack als Experten zugesagt und gemeinsam trugen sie die wichtigsten Fakten zum anschließenden Spiel in Leipzig zusammen. Bei diesem «Countdown» ► saßen bereits 2,94 Millionen Sportbegeisterte vor dem Bildschirm. Dies reichte für einen soliden Marktanteil von 9,2 Prozent. 0,85 Millionen Umworbene brachten jedoch nur akzeptable 10,2 Prozent zustande.Zum Anpfiff um 20.45 Uhr erhöhte sich die Reichweite auf 5,28 Millionen Menschen, was nun hohen 16,3 Prozent entsprach. 1,38 Millionen der 14- bis 49-Jährigen verfolgten, wie die deutsche Nationalmannschaft die Partie mit einem Treffer für sich entschied. Hier wurde eine gute Sehbeteiligung von 15,4 Prozent ermittelt. In der zweiten Halbzeit war noch eine weitere Verbesserung auf 5,55 Millionen Zuschauer möglich. In der Zielgruppe ging die Zuschauerzahl leicht auf 1,29 Millionen zurück. Trotz starker Quoten von 20,6 sowie 17,3 Prozent war das Spiel im Vergleich zu vorherigen Partien kaum gefragt.Zuletzt übertrug RTL Anfang Oktober ein Testspiel gegen die Türkei. Hier schalteten bis zu 5,94 Millionen Neugierige ein, die herausragende 24,0 Prozent ergatterten. Von den Werberelevanten waren 1,41 Millionen Fernsehenden vertreten, was für den Sender eine starke Quote von 20,4 Prozent bedeutete. Bereits dieses Fußballspiel gehörte zu den schwächsten Länderspielübertragungen überhaupt, doch das Interesse für die gestrige Partei war noch deutlich geringer.