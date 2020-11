«Der Welpentrainer» geht wieder auf Sendung

TV-News

Anfang Dezember 2020 startet bei sixx bereits die vierte Staffel.

Ab Mittwoch, den 2. Dezember 2020, istalias André Vogt wieder zurück. Vogt bringt süßen Welpen erneut Manieren bei, unterstützt wird er dieses Mal von Hundetrainerin Eva Birkenholz. Gemein lehren sie den Vierbeinern und deren Besitzern die wichtigsten Tugenden. Mit an Bord sind dieses Mal ein Promi-Hund, der Goldendoodle von Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl.Die acht neuen Folgen der vierten Staffel werden mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Zuletzt war der Welpentrainer-Vogt am Sonntagvorabend unterwegs. Zeitweise schalteten bis zu 0,37 Millionen Fernsehzuschauer ein, im Oktober 2020 sicherte man sich bis zu 2,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.Im Anschluss an den «Welpentrainer» strahlt sixx aus. Die Deutschlandpremiere ruft dabei erneut die Jugendspiele für Hunde aus. Die Vierbeiner wollen alle mehr als nur eine Ehrenurkunde. Wer kann also Skateboard fahren und wie schlagen sich die Vierbeiner beim Elf-Meter-Schießen?