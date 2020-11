«Vier Frauen und ein Todesfall» feiert Deutschlandpremiere der achten Staffel

TV-News

RTL Crime zeigt ab Dezember die neuen Fälle der österreichischen Damen rund um Bäuerin Adele Neuhauser.

Die österreichische Krimiseriekehrt mit der achten Staffel zurück nach Deutschland. RTL Crime zeigt die Frauen in ihren acht neuen Fällen ab dem 10. Dezember immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Seit 2005 sind Julie Zirbner (Adele Neuhauser), Julies Tochter Pippa (Miriam Stein), Maria Salchegger (Brigitte Kren) und Sabine Schösswender (Martina Poel) im Ermittlungsgeschäft tätig.Der erste neue Fall „Fluchtwelle“ zeigt das Dorf Ilm, welches komplett nach einem Dammbruch unter Wasser steht. Die Ermittlerinnen entdecken aber, dass dies kein Unfall ist und finden die Lösung durch ein Ereignis, welches bereits Jahre zurückliegt. Im nächsten Fall erhalten die Frauen in „Aufgetaucht“ bereits eine Leiche serviert, sobald sie dort ankommen, nachdem die Bewohner von Ilm ihre Häuser verlassen mussten und in einem benachbarten Campingplatz eine Notunterkunft errichten müssen.Die achte Staffel von «Vier Frauen und ein Todesfall» lief in Österreich im Herbst 2019. Im ORF lief dann im September und Oktober dieses Jahres dann die neunte Staffel. Das Interessante daran ist, dass die Folgen der neunten Staffel 2016 gedreht wurden, während die Folgen der achten Staffel aus 2015 stammen. Dies hatte offensichtlich bilanztechnische Gründe, da nicht genügend Ausstrahlungsbudget im Jahre 2017 vorhanden war.