Joyn holt Red Bull TV-Angebot mit ins Boot

Eine weitere Marke schließt sich dem Angebot des Streaminganbieters an und bietet damit Livestreams und die dazugehörige Mediathek rund um das Red Bull Angebot.

Red Bull Media House verpartnert sich nun mit Joyn , sodass ab sofort Red Bull TV als Live-Stream mit dazugehöriger Mediathek auf der Streamingplattform Joyn verfügbar sein wird. Somit können die Nutzer die „Red Bull Welt“ genießen und auf Sport-Events, E-Sports Musik, Filme, Serien, Dokumentationen und Videos zugreifen.Highlight dieser Partnerschaft ist einmal eine neue Folge der Dokumentationsreihe «UNFILTERED», die mit einem kritischen Blick Social Media und Influencer beäugen, diesmal mit dem Deutschrapper Duo Celo & Abd, sowie der Film «The Other Side of Fear» mit Surfer Mark Mathews, der zeigt wie gefährlich und zugleich inspirierend Extrem-Surfen sein kann.„Wir freuen uns sehr, mit Red Bull TV eine weitere großartige Marke mit tollen Sport- und Musik-Highlights in unser Angebot zu integrieren.“, begrüßt Katja Hofem, CMO und Geschäftsführerin von Joyn , die geschlossene Partnerschaft. „Damit erweitern wir einmal mehr unser vielfältiges Content-Portfolio. Mit den Inhalten von Red Bull TV sprechen wir eine weitere, interessante Zielgruppe an und aggregieren noch mehr spannende Inhalte in einer App.“