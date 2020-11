Johannes Oerding ist der neue «Sing meinen Song»-Gastgeber

TV-News

Die Dreharbeiten zur achten Staffel «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» finden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres erstmals in Deutschland statt. In der 8. Tauschkonzert-Staffel sind DJ BoBo, Gentleman, Stefanie Heinzmann, Joris, Nura und Ian Hooper vertreten.

Johannes Oerding, der Popsänger und Songschreiber, war bereits 2019 im Tauschkonzert zu sehen, jetzt allerdings als neuer Gastgeber. Seiner Einladung folgt nicht nur Reggae-Star Gentleman, der bereits 2017 seine Songs zum Tausch anbot, sondern auch Show-Ikone DJ BoBo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris und Ian Hooper, Frontmann der Folk-Band „Mighty Oaks“. Zum krönenden Abschluss ist auch Sängerin und Rapperin Nura am Start. Alle haben ihre größten Hits mitgebracht – und bieten sie der Reihe nach zum Tausch an.„Was 'ne Ehre, ich freue mich zurück zu sein! - Vom Gast zum Gastgeber und vom Erzähler zum Zuhörer. Ich bin mir sicher, dass uns spannende Künstler-Biographien, kreative Momente und jede Menge Herz und Seele auf der Couch erwarten. Für uns Künstler und die gesamte ‚Sing meinen Song‘-Crew ist es ein Privileg, besonders in diesen turbulenten Zeiten, die Menschen da draußen mit Musik und Gefühl zu erreichen.", gab Johannes Oerding freudig bekannt.Die Dreharbeiten zur achten Staffel «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» finden aufgrund der anhaltenden Corona-Situation Anfang nächsten Jahres voraussichtlich erstmals in Deutschland statt. Die neuen Folgen der Musik-Event-Reihe zeigt VOX dann im Frühjahr 2021.