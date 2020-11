Der Disney Channel Weihnachtszauber kommt zurück

TV-News

Vom 19. November bis 26. Dezember darf man auf dem Disney Channel wieder Weihnachtsklassiker zur Primetime bestaunen und jeden Adventssonntag gibt es sogar noch eine Überraschung.

Es wird kälter und Weihnachten naht. Genau deswegen kehrt auch der Disney Channel Weihnachtszauber zurück. Ab dem 19. November bis 26. Dezember versucht der Sender uns mit täglich besonderen Filmhighlights in der Primetime Festtagsstimmung einzuflößen. Disney Klassiker, festliche Winterromanzen und Weihnachts-Familienfilme sind mit von der Partie. Alles was das Festtags-Herz begehrt.Anfang am 19. November macht «Eine Prinzessin zu Weihnachten», gefolgt von «Cleo und die Schneeballschlacht» als Free-TV-Premiere. An Heiligabend läuft «Elliot, das kleinste Rentier», und an den folgenden Weihnachtsfeiertagen jeweils wieder «Eine Prinzessin zu Weihnachten» und «Königliche Weihnachten». Davor verzaubert Disney uns mit vielen anderen Klassikern und stimmt uns in die Festtage ein, beispielsweise mit «Mein perfektes Weihnachten» als Free-TV Premiere am 25. November, «Santa Clause 3 – eine frostige Bescherung» am 30. November, oder am 6. Dezember passend mit «Nenn‘ mich einfach Nikolaus».Aber ab jedem Adventssonntag, beginnend am 29. November, werden noch ab 9.55 Uhr direkt hintereinander zwei neue Folgen von «Beni’s Weihnachtsüberraschung» aus der Staffel zwei gezeigt. Beni überrascht dabei mit selbstgebackenen Kuchen und Keksen Schornsteinfeger, Bergretter oder sogar ein Tierheim und sagt damit „Dankeschön“, zu diese hart arbeitenden Menschen, die besondere Taten vollbracht haben dieses Jahr. Beni versucht sich aber auch selbst als Müllmann oder bei der Wasserwacht. Insgesamt wird man acht neue Folgen à sechs Minuten sehen dürfen.