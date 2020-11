Amazon holt Jamie Foxx für vor und hinter der Kamera in «The Burial»

US-Fernsehen

Die neue Drama-Produktion rollt fiktional einen widerlichen Rechtsstreit auf.

Es wurde nun bestätigt, dass Jamie Foxx in der neuen Produktion der Amazon Studiosnicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera als Produzentin stehen wird. Das Rechts-Drama dreht sich dabei um einen Rechtsstreit in den 1990er Jahren einer Bestattungsunternehmenskette.«The Burial» basiert dabei auf einem Artikel von Jonathan Harr im Jahre 1999 in der New Yorker, in dem er einen Streitfall aufrollte, indem der Bestattungsunternehmer Ray Loewen vom Geschäftsmann Jeremiah O’Keefe aus Mississippi verklagt wird und den extravaganten Anwalt Willie Gary dafür engagierte. Am Ende erhielt O’Keefe durch das Gerichtsurteil eine Summe von 500 US-Dollar, eine Summe, die Loewens Unternehmen insolvent werden ließ.Autor für «The Burial» ist Doug Wright, während Maggie Betts Regie führt. Die Produktion übernehmen die Amazon Studios, Bobby Shriver Inc. Und Double Nickel Entertainment. Produzenten sind hierbei zusätzlich Bobby Schriver, Adam Richman und Jenette Kahn gemeinsam mit Datari Turner.