«#Couple Challenge»: Beziehungen werden ab Dezember in ihren Grundfesten erschüttert

TV-News

Das TVNOW Original zeigt, wie sieben Paare die härtesten (Beziehungs-)Herausforderungen ihres Lebens durchstehen müssen.

Ab dem 8. Dezember wird das neue TVNOW Original «#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt» immer dienstags ausgestrahlt. Dabei kämpfen siebe Paare, darunter Partner- und Freundschaftspaare, um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro, denn es kann nur ein Duo geben. Die Mitstreiter campen gemeinsam vor einem wunderschönen Bergsee, aber Partner und Konkurrenten an einem Platz lassen die Gemüter gerne hochkochen und versprechen Konfliktpotenzial.Die Teams, bestehend aus vier Pärchen- und drei Freunde-Duos, müssen diverse Challenges absolvieren, um sich am Ende das Preisgeld zu sichern. Hierbei wird die Angstresistenz, das Allgemeinwissen, das Teambewusstsein sowie die Grundfeste der Beziehung untereinander getestet. Die außergewöhnliche «#CoupleChallenge» besitzt insgesamt zehn Folgen und ist eine Eigenentwicklung der RTL-Studios für TVNOW.Mit dabei sind die Pärchen Marcel Dähne (Youtube-Channel „KsFreakWhatElse“) & Lisa Weinberger, Christina Dimitriou («Temptation Island»), «Ex on the Beach») & Aleks Petrovic («Ex on the Beach»), Siria Campanozzi & Davide Tolone (beide aus «Temptation Island») und Danielle Negroni («DSDS») & Laura Steinert, sowie die Freunde-Teams Dominic Smith & Martin Angelo (beide aus «Prince Charming»), Anna Orlova («Take me out») & Tatiana Corrado Rahimkhan (TikTok) und zuletzt die Freundinnen Melody Haase («DSDS», «Adam sucht Eva») & Xenia Prinzessin von Sachsen («Sommerhaus der Stars»).