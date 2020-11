Michael Ballack analysiert Testspiel Deutschland vs. Tschechien

Köpfe

Am 11. November überträgt RTL ab 20:15 Uhr (Anstoß um 20.45 Uhr) das nächste Testspiel der Nationalmannschaft gegen Tschechien.

Für dieses Spiel konnte RTL Michael Ballack, den langjährigen Spielführer des DFB-Teams und das Herzstück der Mannschaft in den 2000er Jahren, als Experten verpflichten. An der Seite von Moderatorin Laura Wontorra wird Ballack das Spiel auf Grund der Corona-Pandemie aus dem Studio 5 der Mediengruppe in Köln analysieren. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Steffen Freund. Michael Ballack stand zwischen 1999 und 2010 in 98 Länderspielen für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Platz und trug ab 2004 auch die Kapitänsbinde.Nach der coronabedingten Länderspielpause hatte sich das DFB-Team zuletzt mit zwei Unentschieden gegen die Türkei und die Schweiz und einem Sieg gegen die Ukraine zurückgemeldet. Die Tschechen konnten in fünf Spielen drei Siege verbuchen. Insgesamt waren deutsche Auswahlteams in 25 Duellen mit Tschechien 16 Mal siegreich, 1996 reichte es im Finale der Europameisterschaft gegen die tschechische Nationalelf sogar zum Titel.„Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie. Ich freue mich daher sehr, auch für RTL als TV-Experte meine Erfahrungen einzubringen und hoffe auf ein spannendes Spiel.“, sagt Michael Ballack dazu.