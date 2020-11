Tanit Koch wird zweiter Host im Podcast «Die Stunde Null»

Vermischtes

Horst von Buttlar bekommt in dem von Capital, ntv und stern.de gestarteten Podcast ab jetzt Unterstützung.

Der Podcast wurde kurz nach dem ersten Shutdown in der Corona-Pandemie gestartet, mit dem Ziel die Krise und den Neustart der Wirtschaft eng zu begleiten. Moderiert wird der Podcast vom Capital-Chefredakteur, Horst von Buttlar, der ab jetzt die ntv-Geschäftsführerin und Chefredakteurin der Mediengruppe RTL Deutschland, Tanit Koch, an seiner Seite hat. Es erscheinen derzeit zwei neue Folgen des Podcasts in der Woche, dieser wächst kontinuierlich und ist sehr erfolgreich in der Vermarktung.Seit März konnte der Podcast über 80 prominente Unternehmer*innen, Gründer*innen und Manager*innen als Gesprächspartner gewinnen. „«Die Stunde Null» war bisher eine einmalige Reise durch die deutsche Wirtschaft ein einer wohl einmaligen Phase“, sagte Capital-Chef Horst von Buttlar. „Ich freue mich, dass wir jetzt mit Tanit die nächste Stufe zünden, uns thematisch verbreitern und auch von der Corona-Krise weiter emanzipieren.“Tanit Koch hatte ihre Premiere bereits in der Sondersendung zur US-Wahl. „Ich bin seit Minute 1 Fan der ‘Stunde Null‘ und freue mich darauf, dieses erfolgreiche Format verstärken und mit Horst weiter auszubauen“, sagte Koch.