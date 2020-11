Corona unterbricht wieder Produktion bei «The Witcher»

US-Fernsehen

Ein zweites Mal müssen die Dreharbeiten unterbrochen werden, bis alle Mitarbeiter am Set getestet worden sind, nachdem mehrere Positiv-Getestete aufgetreten sind. Die Hauptdarsteller sind scheinbar nicht betroffen.

Aufgrund von mehreren positiven Corona-Tests müssen nochmals die Dreharbeiten zur zweiten Staffel «The Witcher» auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden. Seit Samstag gibt es mindestens vier bestätigte Fälle, aber scheinbar ist kein Hauptdarsteller unter den Positiv-Getesteten. Um die Sicherheit am Set zu gewährleisten, müssen erst alle Mitarbeiter getestet werden. Dann kann die Produktion in den Arborfield Studios westlich von London weitergehen. Auch wenn seit dem 4. November ein zweiter Lockdown in Kraft getreten ist in England, hat dies keinen Effekt auf die Film- und TV-Produktionen.Bereits in der freiwilligen Drehpause im März überbrachte «Game of Thrones»-Star Kristofer Hivju die Nachricht, positiv getestet worden zu sein. Aufgrund des Lockdowns musste die gesamte Produktion bis Mitte August unterbrochen werden. Die jetzigen Umstände werden aber in absehbarer Zeit behebbar sein.Hauptdarsteller des harten Hexers, Henry Cavill, meldete sich sogar noch vor fünf Tagen auf Instagram, dass die Dreharbeiten im Norden Englands in der Nähe von Yorkshire am 4. November abgeschlossen wurden und sie nun in der Nähe des Studios fortgesetzt werden. Wir dürfen nur hoffen, dass die weltweite Pandemie nicht nochmal und ernster die Dreharbeiten unterbricht, da wir ansonsten vielleicht nie die zweite Staffel von «The Witcher» zu Gesicht bekommen werden.