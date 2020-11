Überraschendes Aus für Live-Quiz-App Quipp

Vermischtes

ProSiebenSat.1 stellt ihre App ein, da zu wenige Nutzer die App benutzt haben. Damit endet die Ära des Genres vollständig in Deutschland.

Sie war ganz nett, aber nicht gut. Das große Aus steht nun der ProSiebenSat.1 Live-Quiz App Quipp bevor. Vor fast genau zwei Jahren wurde die App in Österreich gestartet und wurde kurzerhand nach Deutschland verfrachtet. Das Vorbild war die damalige App „HQ Trivia“, die den amerikanischen Markt mit ihrem Konzept überzeugte. „HQ“ ging hierbei mehrfach pro Tag live auf Sendung, stellte den Mitspielern mehrere Quizfragen und verteilte den Gesamtgewinn unter allen, die ausschließlich richtige Antworten gegeben haben. Mehr als eine Millionen Menschen nahmen manchmal an diesem Quizspiel gleichzeitig teil, sodass der Hype sich schnell auf der ganzen Welt verbreitete.Dieser Hype führte auch zur Live-Quiz App Quipp. Viele ähnliche Apps und Konzepte schossen aus dem Boden, wurden aber am Ende nicht weitergeführt aufgrund des schnellen Misserfolgs, nur Quipp war als Fels in der Brandung im Appmarkt vertreten. Zuletzt im Sommer dieses Jahres wurden die Shows auf 30 pro Woche erhöht. Letzten Sonntagabend wurde nun die letzte Quipp-Ausgabe gesendet und damit wird Quipp zu Sarge getragen.Auch wenn ProSiebenSat.1 noch vor wenigen Monaten positiv der App gegenüberstand, begründen sie den jetzigen Schlussstrich als Reaktion auf die zu kleine Teilnehmeranzahl, trotz der 1,6 Millionen Downloads. Scheinbar haben zu wenig Nutzer gleichzeitig teilgenommen, als es in den US war, als dass es sich rentieren würde, auch wenn die App eine starke Anbindung an diverse TV-Formate hatte. Gelernt hat man bei ProSiebenSat.1 zumindest, dass interaktive Live-Elemente die Nutzerbindung erhöhen, was letztlich nur positiv für sie ist. Aber mit dem Wegfall von Quipp, ist die Landschaft der Live-Quiz-Apps in Deutschland endgültig tot.