Marie Javins wird Chefredakteurin bei DC Comics

Vermischtes

Nach einer Restrukturierung innerhalb des Unternehmens, darf sie nun nach erfolgreichen Jahren den Veröffentlichungsplan für alle DC Comics schreiben.

DC Comics hat nun offiziell Marie Javins nach einer Restrukturierung des Unternehmens im August zur Chefredakteurin (Editor-in-Chief) ernannt. Zusammen mit Michele R. Wells werden die beiden Chefredakteurinnen innerhalb des Unternehmens den Veröffentlichungsplan aller DC Produkte entwickeln, ausführen und den Output zu erhöhen, eine große Verantwortung. Außerdem wird Javins die Aufgabe haben, die Kundenreichweite zu vergrößern, sowie für die restlichen Produkte Bearbeitungs- und Kreativrichtungen für die DC Comics vorzugeben.Zuvor war Javins seit 2014 bei DC angestellt, nachdem sie nach einer kurzfristigen Aushilfe dort dem Team beigetreten ist. Ihre vorherige Position war sie Executive Editor of Global Publishing and Digital Strategy, wo sie bereits bekannte Titel wie „Justice League“, „DC Super Hero Girls“, „Exit Stage Left: The Snagglepuss Chronicles“, „Superman Smashes the Klan“, „Harley Quinn: Breaking Glass“ und „Dark Nights: Death Metal“.In der Restrukturierung im August gab es einige Neubesetzungen und Entlassungen, als WarnerMedia das Unternehmen umgemodelt hat. Ehemaliger Chefredakteur Bob Harras verließ das Unternehmen, zusammen mit den Redakteuren Brian Cunningham und Mark Doyle, Senior Vice President of Publishing Strategy and Support Services Hank Hanalz, Vice President of Marketing Jonah Weiland und Vice President of Global Publishing Initiatives and Digital Strategy Bobbie Chase.